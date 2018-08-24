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今日 15:28 中國財經

滬指先跌後回穩 本周累漲2.3%

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中美貿易談判一如預期未取得重大進展，A股個別發展，上證指數先跌後回穩，連升兩日。兩市成交合計減至2392億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計漲2.27%，創下6周以來最大單周漲幅。

上證指數今早低開7點，早段反覆走軟，低見2705點，跌19點或0.71%，午後止跌回升，最高見2748點，升24點或0.89%，收市報2729點，升4點或0.18%，成交1026.66億元。

深成指則反覆走軟，收報8484點，跌16點或0.2%，最低見8438點，跌63點或0.74%；高見8544點，升42點或0.5%，成交1365.18億元。

滬深300指數報3325點，升5點或0.16%；創業板指數報1450點，跌5點或0.37%。

分析師表示，中美副部級商貿談判未取得成果，令投資者有些失望，早段滬指一度回落，午後銀行股異軍突起，出現一波升勢，帶動大市翻紅。但大市積弱已久，市場氣氛很難馬上恢復，滬指仍呈不溫不火的調整走勢。

各板塊普遍受壓，船舶製造股挫逾3%；煤炭、化工、鋼鐵、水泥、有色金屬、房地產股偏軟；金融股則漲逾1%；石油、電力股靠穩。

中美貿易談判結束，據報在美國11月中期選舉結束前，或不會展開進一步談判。外電引述知情人士透露，雙方此前對會談的期望很低，而且沒有安排進一步的會談。

中國商務部稱，中美就經貿問題舉行副部級磋商，雙方已就關注的經貿問題進行了建設性、坦誠的交流。雙方將就下一步安排保持接觸。

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