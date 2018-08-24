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今日 15:22 中國財經

銀保監:防範以虛擬貨幣名義非法集資

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中國銀保監、人民銀行等五部委發布風險提示稱，防範以虛擬貨幣、區塊鏈名義進行非法集資。

銀保監指出，近期一些不法分子打着金融創新、區塊鏈的旗號，通過發行所謂虛擬貨幣、虛擬資產、數字資產等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。

銀保監表示，此類活動以金融創新為噱頭，實質是借新還舊的龐氏騙局，資金運轉難以長期維繫。公眾切實提高風險意識，對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。

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