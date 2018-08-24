中國財經

中國財政部長劉昆表示，中美貿易摩擦都是由美國挑起，中國不願打但也不怕貿易戰，目前財政政策要更加積極，增強政策前瞻性、靈活性和有效性。

劉昆接受路透專訪時稱，中國迄今為止都是針對美國提出的舉措採取對應措施，更有針對性也更精準，會盡量避免影響中國企業和外國在華企業的利益；如果美國繼續出招，中國也會在WTO框架下保護自身利益。

他指出，貿易戰是沒有贏家的，從目前看，雙方互加關稅已對GDP產生一定負面影響，雖然目前對GDP影響較小，但若持續下去影響會深一些，同時會更密切關注對就業方面的影響。

另外，劉昆表示，積極財政政策不是「大水漫灌」的強刺激，也不是要突破債務風險底限的安排，更不是要政府大包大攬。就目前而言，財政政策要在結構調整方面發揮更多作用，包括減稅降費、保持財政支出的強度。

他又稱，中國三去一補一降(去產能、去庫存、去槓桿、補短板、降成本)的政策方向沒有改變，仍會繼續執行，對於地方政府非法定債務必須嚴格禁止，對於以前已經存在的隱性債務會穩妥處理。

至於中國的財政收入情況，劉昆表示，年初編制預算時已經預判到財政收入上半年會高一些，下半年會低一些，從目前數據看比較理想，今年無論是中央還是地方的財政預算，都能順利完成，可能還會有一定的超收。