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今日 14:10 中國財經

台股收跌0.5% 止五連揚

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台灣股市下跌，加權指數收報10809點，跌53點或0.5%。

台股今早輕微高開2點後偏軟，全日反覆走低，低見10770點，終止連續5日的升勢。其中，紡織股挫2.09%，造紙股挫1.12%。

分析人士表示，台股今日反覆下滑，主要是跟隨隔晚美股下跌，以及其他亞太地區股市的跌勢，因中美貿易談判結束，但未取得任何實則進展，聯儲局亦承認貿易糾紛是目前最大憂慮，加上市場觀望聯儲局主席鮑威爾稍後在傑克森霍爾(Jackson Hole)央行年會上的發言，投資氣氛淡薄，拖累大市向下。

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