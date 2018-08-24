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今日 13:30 中國財經 國際財經

發改委:美對華貨品徵稅影響高技術產業

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國家發改委副秘書長任志武表示，美國對合共500億美元中國貨品加徵關稅，當中部分是高新技術產品，將對中美及各國的高技術企業帶來一定影響。

任志武認為，其影響將沿着產業鏈及價值鏈上下游可能進行轉移，最終可能影響美國企業在內的多國企業及多國消費者。

他稱，下一步密切關注中美貿易磨擦所產生的影響，同時堅持實施發展驅動創新戰略，激發大眾創業、夯實發展基礎，打造有利發展創新生態，加上為外商投資創造更好條件，有信心在國際經貿形勢出現波折及變化下，中國新興產業前景仍十分廣闊。

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