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上海市市長應勇在本港出席第四次滬港合作會議時表示，上海要全面加強與香港，及粵港澳大灣區的合作，亦要學習及向香港借鑑有關建設國際金融中心和城市治理等方面的經驗。

他指出，兩地去年在「滬港通」基礎下，開通「債券通」及增加「滬港通」的交易額度，亦在機場管理、青年和公務員交流等方面，形成一批品牌合作項目，令滬港合作邁上新台階。兩地亦將會簽署15個合作協議。

應勇又指，香港是重要的國際大都市，經濟高度自由發達，是世界著名的自由港，期望兩地合作向更高質量和高水平邁進。