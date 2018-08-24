訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:28 中國財經 香港財經

上海市長稱要學習借鑑香港經驗

上海市市長應勇在本港出席第四次滬港合作會議時表示，上海要全面加強與香港，及粵港澳大灣區的合作，亦要學習及向香港借鑑有關建設國際金融中心和城市治理等方面的經驗。

他指出，兩地去年在「滬港通」基礎下，開通「債券通」及增加「滬港通」的交易額度，亦在機場管理、青年和公務員交流等方面，形成一批品牌合作項目，令滬港合作邁上新台階。兩地亦將會簽署15個合作協議。

應勇又指，香港是重要的國際大都市，經濟高度自由發達，是世界著名的自由港，期望兩地合作向更高質量和高水平邁進。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。