中國財經

A股早段維持跌幅，上證指數跌11點，深成指跌36點。

上證指數現報2713點，跌11點或0.42%，最低見2705點，跌19點或0.71%，成交360.45億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8465點，跌36點或0.43%，低見8439點，跌62點或0.73%，成交528.19億元。

滬深300指數報3301點，跌18點或0.55%；創業板指數報1448點，跌7點或0.48%。

各板塊普遍向下，煤炭、石油、房地產、化工、金融、電力、有色金屬、鋼鐵股偏軟；水泥股則靠穩。