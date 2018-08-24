A股早段維持跌幅，上證指數跌11點，深成指跌36點。
上證指數現報2713點，跌11點或0.42%，最低見2705點，跌19點或0.71%，成交360.45億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8465點，跌36點或0.43%，低見8439點，跌62點或0.73%，成交528.19億元。
滬深300指數報3301點，跌18點或0.55%；創業板指數報1448點，跌7點或0.48%。
各板塊普遍向下，煤炭、石油、房地產、化工、金融、電力、有色金屬、鋼鐵股偏軟；水泥股則靠穩。
今日 10:40 中國財經
A股早段維持跌幅，上證指數跌11點，深成指跌36點。
上證指數現報2713點，跌11點或0.42%，最低見2705點，跌19點或0.71%，成交360.45億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8465點，跌36點或0.43%，低見8439點，跌62點或0.73%，成交528.19億元。
滬深300指數報3301點，跌18點或0.55%；創業板指數報1448點，跌7點或0.48%。
各板塊普遍向下，煤炭、石油、房地產、化工、金融、電力、有色金屬、鋼鐵股偏軟；水泥股則靠穩。
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