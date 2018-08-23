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今日 17:59 中國財經

人幣跌穿6.87 收貶230點子

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人民幣兌美元在岸價(CNY)收市大跌230點子，至近一周新低，最新更跌穿6.87，低見6.8786。

人民幣兌美元在岸價收報6.8690，較上日下午4時30分收報6.8460，大跌230點子或0.33%；較晚上11時30分最後成交價6.8388，走弱302點子。

離岸價(CNH)更一度逼近6.88，低見6.8793，截至香港時間下午5時49分，離岸價報6.8783，在岸價報6.8763。

官方今日開出的中間價連升4日，報6.8367，較上日中間價6.8271，下調96點子或0.14%。

交易員指出，隔晚美國聯儲局會議紀錄表明將繼續加息，且中美新一輪互徵關稅均幫助提振美元，人民幣亦在連續反彈後，遭遇逢低購滙阻擋轉為下行。

另有交易員認為，中美本輪貿易談判尚未有結果，而中美已對各自進口的160億美元商品互徵關稅，這料會推升市場購滙情緒；短期看，人民幣仍存一定貶值壓力；但各方亦忌憚監管層可能推出的穩定滙率政策，愈接近6.9元，做淡人民幣風險愈大。

中美兩國互向對方總值160億美元貨品開徵關稅，中午起生效。中國商務部批評美方一意孤行，強調中國不得不繼續作出必要回擊。

另外，美國聯儲局公布上次議息會議紀錄，委員們認為短期內加息是合宜的，但關注貿易戰升溫，加息步伐可能暫停。

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