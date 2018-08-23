中國財經 國際財經

螞蟻金服據報計劃不與在美國上市的網上貸款平台趣店，續簽戰略合作夥伴關係協議。

外電引述知情人士稱，螞蟻金服與趣店的合作協議將於本月到期。協議終止後，趣店將無法通過螞蟻金服旗下支付寶的應用介面接觸潛在借款人，也無法利用芝麻信用評分系統對客戶進行分析。

趣店曾在其上市招股說明書中表示，如果進入這一渠道受到限制或終止，公司吸引新借款人的能力將受到重大負面影響。

2015年9月與支付寶合作後，趣店2016年實現利潤5.77億元(人民幣‧下同)，而前一年錄得虧損2.33億元。