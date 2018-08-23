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滬港金融合作第八次工作會議在香港舉行，雙方代表討論了共同關注的議題，包括上海自貿區金融服務的最新情況、兩地在跨境人民幣業務、證券、期貨及保險業方面的合作、綠色金融的發展和金融人才交流的計劃。

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，國家改革開放已進入新階段，並正着力提升金融業的競爭力及資本市場的持續健康發展。他期待香港與上海在多方面加強金融合作，為國家面向全球雙向開放發揮更大作用。

滬方介紹了自貿區的最新發展，包括自國務院發布的《全面深化中國(上海)自由貿易試驗區改革開放方案》發布以來，各項金融措施的落實情況。此外，雙方探討如何加強自貿區與香港在跨境人民幣業務方面的合作。

在加強兩地證券及期貨方面的合作，雙方同意鼓勵更多金融機構及企業充分利用對方的平台進行投資和融資等活動。隨着香港於年初落實新的上市制度，雙方同意推動更多上海生物科技及其他新經濟企業赴港上市。

保險業方面，在近期公布的優惠措施下，內地保險公司在分出業務予香港合資格的再保險公司時，資本額要求將會降低。滬港雙方同意加強跨境再保險合作，並探索建立保險業「一帶一路」再保險的合作夥伴關係。

雙方亦將續辦「滬港金融專業大學本科生交流及考察計劃」，以推動兩地金融人才交流和培訓。