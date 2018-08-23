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今日 15:29 中國財經

次輪關稅生效 滬指收升10點

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中美次輪關稅啟動，A股反覆上揚，上證指數收升10點。兩市成交合計較上日增一成至2522億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開不足1點後靠穩，早段一度由升轉跌，低見2700點，跌13點或0.51%，午後回升，最高見2736點，升21點或0.79%，收報2724點，升10點或0.37%，成交1078.26億元。

深成指亦反覆上揚，收報8501點，升46點或0.55%，最高見8543點，漲88點或1.05%；低見8411點，跌43點或0.51%，成交1443.64億元。

滬深300指數報3320點，升12點或0.36%；創業板指數報1455點，漲15點或1.11%。

分析師表示，經過近期數次反覆拉鋸，滬指2700點心理支撐位已受到部分投資者認同，中段亦隱約可見國家隊護盤跡象。而今日中美新一輪加徵關稅亦有「利空出盡」的感覺，對市場影響有限，大市溫和反彈，但交投量仍維持低位水平。

各板塊普遍向上，半新股漲逾3%；石油股漲逾1%；金融、化工、電力、有色金屬、房地產股靠穩；煤炭、鋼鐵、水泥股則偏軟。

中美兩國互向對方總值160億美元貨品開徵關稅，中午起生效。中國商務部批評美方一意孤行，明顯涉嫌違反世貿組織規則，強調中國不得不繼續作出必要回擊。

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