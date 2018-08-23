中國財經 時事脈搏

國家主席習近平向今日在重慶開幕的首屆中國國際智能產業博覽會致賀信。

習近平表示，中國高度重視創新驅動發展，堅定貫徹新發展理念，加快推進數碼產業化、產業數碼化，努力推動高質量發展、創造高品質生活。

他稱，中國願積極參與數碼經濟國際合作，同各國攜手推動數碼經濟健康發展，為世界經濟增長培育新動力、開闢新空間。他希望與會代表深化交流合作，智滙八方、博採眾長，共同推動數碼經濟發展。

他指出，加快新舊發展動能接續轉換，打造新產業新業態，是各國面臨的共同任務。