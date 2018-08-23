中國財經

上證指數早段回軟，現跌2點，深成指則升12點。

上證指數現報2712點，跌2點或0.08%，最低見2710點，跌4點或0.16%，成交466.96億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8467點，跌12點或0.15%，高見8520點，升65點或0.77%，成交621.96億元。

滬深300指數報3303點，跌4點或0.13%；創業板指數報1450點，升11點或0.79%。

各板塊個別發展，鋼鐵、煤炭、水泥股挫逾1%；有色金屬、化工、房地產股偏軟；半新股則漲逾2%；石油、金融、電力股靠穩。