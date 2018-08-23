中國財經

上證指數高開不足1點後走高。

上證指數開市報2714點，升不足1點或0.01%；現報2728點，升13點或0.51%。

深成指開市報8446點，跌7點或0.09%；現報8492點，升37點或0.45%。

滬深300指數開市報3308點，升不足1點或0.02%；現報3327點，升19點或0.58%。

創業板指數開市報1439點，升不足1點或0.01%；現報1448點，升9點或0.63%。

各板塊普遍向好，石油股漲2%；金融、水泥、化工、有色金屬、電力、房地產股靠穩；煤炭、鋼鐵股則偏軟；