中國財經

國務院部署進一步推進紓緩小微企業融資難及融資貴的問題，鼓勵金融機構增加小微企業貸款。

國務院總理李克強昨日召開常務會議，部署紓緩小微企業融資難、融資貴，強調堅持穩健的貨幣政策，不會「大水漫灌」。鼓勵金融機構增加小微企業貸款，降低融資成本；縮短貸款審批周期，適當提高中長期貸款比例；加快落實小微企業貸款利息收入免徵增值稅政策。

同時，適當提高貸存比指標的容忍度，支持發行小微企業貸款為基礎的資產支持證券，增設小微企信貸專項考核指標，令小微企貸款可以實際受惠。