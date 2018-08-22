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騰訊(00700)與河北省張家口市懷來縣正式簽約，將投資300億元人民幣，建設騰訊華北訊息技術產業總部基地，入駐環首都新一代訊息技術示範區。

該示範區是由懷來縣政府和秦淮數據共同投資設立的懷來訊息技術基礎設施開發公司，負責新一代訊息技術示範區內的專業開發、投資運營。

根據協議，騰訊將在懷來縣投資3個數據中心基地，每個分別佔地350畝，合計1050畝，2022年全部建成後將上架服務器約100萬台，將是騰訊發展歷史上最大規模、最高等級且位於非核心都市的雲計算綜合產業基地。