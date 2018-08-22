中國財經

A股早段維持偏軟，上證指數跌5點，深成指跌27點。

上證指數現報2728點，跌5點或0.19%，最低見2714點，跌19點或0.71%，成交425.9億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8521點，跌27點或0.32%，低見8476點，跌72點或0.84%，成交537.33億元。

滬深300指數報3323點，跌2點或0.09%；創業板指數報1454點，跌2點或0.17%。

各板塊普遍向下，半新股挫逾1%；電力、化工、有色金屬、水泥、房地產、石油股偏軟；煤炭股則漲逾1%；鋼鐵、金融股靠穩。