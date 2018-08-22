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特朗普前律師科恩認8罪 2項涉總統選舉

美國總統特朗普前律師科恩(Michael Cohen)，就多項控罪與聯邦檢控官達成認罪協議，其中兩項或涉及2016年總統大選時違反財政規定。另外，被控18項罪名的特朗普前競選經理馬納福特(Paul Manafort)，被裁定8項罪名成立；特朗普稱馬納福特的控罪與自己無關，也與通俄調查無關。

標指創新高後回順 道指高收63點

美股三大指數周二「四連升」，標指曾見2873點即市新高，收市回順至2862點，只升0.21%，距離收市歷史高位2872點仍低0.3%；道指一度漲130點，收市只升63點或0.25%，運輸分類指數曾觸及歷史新高；反映細價股表現的羅素2000指數同樣破頂；納指曾漲0.98%，收市僅揚0.49%。

人行官員:不會把人幣滙率作貿易戰工具

人民銀行貨幣政策司司長李波表示，人民幣滙率是由市場供求決定，中國不會對人民幣滙率搞競爭性貶值，也不會把人民幣滙率作為工具來應對貿易摩擦等外部擾動的工具。

外圍焦點簡訊

￭ 外電：美國商務部長羅斯稱，白宮押後汽車關稅時間表。

￭ ICE美滙指數尾段跌約0.7%，報95.25；美元兌歐羅挫0.78%。

￭ 紐約12月期金升5.4美元或近0.5%，收報每盎斯1200美元。

￭ 紐約期金收市重返每盎斯1200美元的1周高位，漲0.5%。

￭ 布蘭特期油升0.6%，每桶收報72.63美元，合約期滿的紐約9月期油揚1.4%。

￭ 歐洲Stoxx 600指數收市升0.24%；英股低收0.34%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8289元，較周一紐約尾市漲62點子。

平保中期多賺34% 派息增24%

中國平安(02318)中期純利580.95億元人民幣，按年增長33.78%。派中期息每股0.62元，按年增加24%。

潤地有意分拆物管 商業地產未討論

華潤置地(01109)表示，公司內部有探討將物業管理公司分拆上市，至於商業地產會否分拆上市，該公司首席財務官俞建表示，未有提上討論日程。

【新股追蹤】金侖控股暗盤破底 跌逾一成

金侖控股(01783)周三主板掛牌，上市前夕暗盤價破底，交易資料顯示最高見0.6元，較招股價0.55元，升9.09%；惟最終以最低價0.49元收市，跌10.91%。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報27901點，較恒指香港收市高148點。

￭ 夜市期指收報27786點，升159點，較昨日恒指收市高水33點。

￭ 百仕達(01168)中期盈利按年增7.66倍，不派中期息。

￭ 中煤能源(01898)中期盈利按年增53.94%，不派中期息。

￭ 上海石油化工(00338)中期盈利按年增36.83%。

￭ 中國外運(00598)中期盈利按年增5.7%，不派中期息。

￭ 中廣核電力(01816)中期盈利按年跌28.15%，不派中期息。

￭ 龍源電力(00916)中期盈利按年增27.22%，不派中期息。

￭ 中石化煉化(02386)中期盈利按年增32.66%，派中期息10分。

￭ 華能新能源(00958)中期純利按年增15.61%，不派中期息。

￭ 金山軟件(03888)中期股東應佔溢利按年跌55.1%，不派中期息。

￭ 美圖(01357)中期虧損1.3億元人民幣，不派息。

￭ 恒大健康(00708)中期盈利按年飆1.7倍，不派中期息。