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阿里巴巴集團公布，與新加坡航空達成全面戰略合作，共同為零售和旅遊價值鏈上的消費者開啟新價值。

阿里旗下飛豬、菜鳥網絡、阿里雲及螞蟻金服旗下的支付寶共四個業務線都將加入到今次合作中，合作內容涵蓋機票銷售、會員互通、創新營銷、國際貨運、雲計算服務、機上支付等方面。

新加坡航空公司執行副總裁麥瑞華表示，與阿里巴巴集團的合作，是幫助新航成為數字航空領導者的重要因素。

阿里巴巴集團副總裁兼飛豬總裁趙穎稱，今次簽約將為雙方的合作開啟新篇章，共同為消費者提供更優質的全球遊服務體驗。