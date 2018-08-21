訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:55 中國財經

人民幣四連揚 收近兩周高

放大圖片

美元走軟，人民幣兌美元在岸價(CNY)連續第4日上揚，收升145點子，創近兩周的新高，中段曾觸及6.83。

人民幣兌美元在岸價收報6.8380，較上日下午4時30分收報6.8525，大升145點子或0.21%；較晚上11時30分最後成交價6.8640，走強260點子。

離岸價(CNH)早段更一度突破6.83，高見6.8237，截至香港時間下午5時45分，離岸價報6.8450，在岸價報6.8470。

官方今日開出的中間價第3日上調，報6.8360，較上日中間價6.8718，大幅上調358點子或0.52%，為7月26日以來最大上調幅度。

交易員指出，隔晚美國總統特朗普接受專訪時「四處點火」，歐羅反應強烈，人民幣亦再度被抨擊存在操縱，但市場仍普遍認為特朗普此舉不會扭轉美元強勢，而受中國之前監管政策影響，結購滙更趨均衡，短期寬幅上落概率高。

另有交易員認為，由於各方對本輪中美貿易談判的期望並不高，因此只要有較小進展都會提振市場氣氛。目前市場仍預期美國聯儲局9月將繼續加息，除非聯儲局對特朗普言論做出相應回應，在此之前美元或比較難扭轉整體強勢走勢，由此看仍可採取逢低購滙思路。

特朗普早前接受路透訪問時表示，對於鮑威爾的加息做法感到不高興(not thrilled)，認為政府理應從聯儲局得到一些幫助，正如其他國家央行幫助本身的國家、維持寬鬆貨幣政策一樣。他又稱，中國與歐盟有操控本身貨幣滙率的行為。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。