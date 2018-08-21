中國財經

美元走軟，人民幣兌美元在岸價(CNY)連續第4日上揚，收升145點子，創近兩周的新高，中段曾觸及6.83。

人民幣兌美元在岸價收報6.8380，較上日下午4時30分收報6.8525，大升145點子或0.21%；較晚上11時30分最後成交價6.8640，走強260點子。

離岸價(CNH)早段更一度突破6.83，高見6.8237，截至香港時間下午5時45分，離岸價報6.8450，在岸價報6.8470。

官方今日開出的中間價第3日上調，報6.8360，較上日中間價6.8718，大幅上調358點子或0.52%，為7月26日以來最大上調幅度。

交易員指出，隔晚美國總統特朗普接受專訪時「四處點火」，歐羅反應強烈，人民幣亦再度被抨擊存在操縱，但市場仍普遍認為特朗普此舉不會扭轉美元強勢，而受中國之前監管政策影響，結購滙更趨均衡，短期寬幅上落概率高。

另有交易員認為，由於各方對本輪中美貿易談判的期望並不高，因此只要有較小進展都會提振市場氣氛。目前市場仍預期美國聯儲局9月將繼續加息，除非聯儲局對特朗普言論做出相應回應，在此之前美元或比較難扭轉整體強勢走勢，由此看仍可採取逢低購滙思路。

特朗普早前接受路透訪問時表示，對於鮑威爾的加息做法感到不高興(not thrilled)，認為政府理應從聯儲局得到一些幫助，正如其他國家央行幫助本身的國家、維持寬鬆貨幣政策一樣。他又稱，中國與歐盟有操控本身貨幣滙率的行為。