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今日 17:13 中國財經

回應推遲上市 螞蟻金服:從沒定時間表

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外媒報道指螞蟻金服在明年年底之前，不太可能上市，距離上市甚至尚有「數年」的時間。《上海證券報》引述螞蟻金服回應指出，該公司從來沒有制定過上市時間表，根本不存在推遲一說。

螞蟻金服公關總監彭美表示，對該公司而言，上市是一個水到渠成的事情，但該公司從來沒有就上市制定過時間表，目前市面上所有關於螞蟻金服上市的傳言都與事實不符。

英國《金融時報》早前引述消息人士透露，螞蟻金服仍需繼續燒錢，與競爭對手爭奪中國的市場佔有率；另一邊廂，來自中央對非銀行金融機構的監管日趨嚴格，令螞蟻金服需要延遲上市大計。

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