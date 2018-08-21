中國財經

中國「國家隊」傳入市穩定市場，A股收漲。上證指數繼昨日反彈逾1.1%後，今日再漲逾1.3%，收復2700點關口；連升兩日。兩市成交合計增至2808億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早輕微高開1點、重上2700點關口，其後升幅擴大，收市報2733點，漲35點或1.31%，最高見2739點，漲40點或1.51%；低見2696點，跌2點或0.08%，成交1222.6億元。

深成指亦反覆走高，收市報8549點，漲134點或1.6%，最高見8561點，漲147點或1.75%；低見8396點，跌17點或0.21%，成交1585.87億元。

滬深300指數報3326點，漲59點或1.82%；創業板指數報1456點，漲21點或1.48%。

分析師表示，險資及海外資金今日仍有入場買股的跡象，金融股和消費股走勢強勁，大市反彈得以延續；不過交投量仍在低位水平，顯示大市弱市氣氛尚未扭轉。

各板塊幾乎全線上揚，半新股漲逾3%；水泥、金融、化工、石油股漲逾1%；電力、有色金屬、房地產、煤炭股靠穩；鋼鐵股則偏軟。

內地傳媒報道，多家大型保險公司確認已在昨日加倉，涉股份包括滬深300指數、中證500指數成分股及金融股，每家公司加倉規模數億元人民幣。外電亦引述知情人士報道，中國政府相關資金昨日入市干預，大手買入藍籌，支持A股市場。消息指出，相關資金入市只是為了維護市場穩定，並非推高股價。