中國財經

A股午後維持升幅逾1%。

上證指數現報2732點，漲33點或1.24%，最高見2739點，漲40點或1.51%，成交779.07億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8530點，漲115點或1.38%，高見8554點，漲140點或1.67%，成交972.3億元。

滬深300指數報3322點，漲54點或1.68%；創業板指數報1453點，漲17點或1.22%。

各板塊幾乎全線造好，金融、水泥、化工、石油股漲逾1%；電力、煤炭、有色金屬、房地產股靠穩；僅得鋼鐵及塑料製品股偏軟。