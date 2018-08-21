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今日 12:29 中國財經

內地擬就隱性地方債採取行動

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內地官媒《中國日報》引述政府高層消息人士指出，北京政府已就衡量和控制「隱性」地方債務提出新的指導原則。

報道稱，新的政策文件要求地方政府找出過去3年累積了多少預算以外的債務，並研擬風險控管計劃。

內地最近一輪的檢查在2014年結束，發現整體地方政府債務水平達15.7萬億元人民幣。據報，當局下令要求地方政府以發行債券方式置換這些債務，目前已經有10.9萬億元人民幣進行置換。

財政部數據顯示，5月底時整體地方政府未償債務16.63萬億元人民幣。

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