中國財經

A股早段升幅擴大至逾1%。

上證指數現報2730點，漲32點或1.2%，最高見2731點，漲32點或1.21%，成交556.71億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8523點，漲108點或1.3%，高見8525點，漲111點或1.32%，成交692.46億元。

滬深300指數報3318點，漲51點或1.57%；創業板指數報1453點，漲17點或1.24%。

各板塊幾乎全線造好，金融、水泥、化工股漲逾1%；石油、煤炭、有色金屬、電力、房地產股靠穩；鋼鐵股則偏軟。