A股早段走高，上證指數升23點，深成指升65點。
上證指數現報2721點，升23點或0.86%，最高見2722點，升23點或0.87%，成交478.52億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8479點，升65點或0.78%，高見8482點，升68點或0.82%，成交589.61億元。
滬深300指數報3305點，漲38點或1.17%；創業板指數報1444點，升9點或0.63%。
各板塊普遍靠穩，金融、水泥、石油、化工、有色金屬、電力、煤炭股靠穩；鋼鐵股則挫1%；半新股、房地產股偏軟。
今日 10:38 中國財經
A股早段走高，上證指數升23點，深成指升65點。
上證指數現報2721點，升23點或0.86%，最高見2722點，升23點或0.87%，成交478.52億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8479點，升65點或0.78%，高見8482點，升68點或0.82%，成交589.61億元。
滬深300指數報3305點，漲38點或1.17%；創業板指數報1444點，升9點或0.63%。
各板塊普遍靠穩，金融、水泥、石油、化工、有色金屬、電力、煤炭股靠穩；鋼鐵股則挫1%；半新股、房地產股偏軟。
|下一篇：
|林鄭:非常嚴肅處理沙中線工程問題
|上一篇：
|林鄭鼓勵市民繼續就施政報告發表意見