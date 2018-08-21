中國財經

A股早段走高，上證指數升23點，深成指升65點。

上證指數現報2721點，升23點或0.86%，最高見2722點，升23點或0.87%，成交478.52億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8479點，升65點或0.78%，高見8482點，升68點或0.82%，成交589.61億元。

滬深300指數報3305點，漲38點或1.17%；創業板指數報1444點，升9點或0.63%。

各板塊普遍靠穩，金融、水泥、石油、化工、有色金屬、電力、煤炭股靠穩；鋼鐵股則挫1%；半新股、房地產股偏軟。