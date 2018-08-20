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今日 17:08 中國財經

國家隊傳入市掃貨撐股市

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中國「國家隊」據報今日入市，以穩定市場。

外電引述知情人士稱，中國政府相關資金今日入市干預，大手買入藍籌股，以支持市場。

知情人士指出，國家相關資金入市，只是為了維護市場穩定，並非為了推高股價。

午後，內地傳媒報道，中證監今早召集部分券商分析師舉行閉門會議，了解他們對市場的看法，這反映近期股市震盪，已經引起監管部門重視。報道指，監管部門在會議上，並未作出任何表態。

上證指數尾段升幅顯著，以全日最高位收市，收報2698點，漲29點或1.11%，成交1140.48億元人民幣。

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