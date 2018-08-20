中國財經

中美據報11月舉行首腦會談以解決貿易糾紛，A股反覆走高。上證指數扭轉上周五(17日)挫1.3%的頹勢，今日收漲1.1%，終止五連跌，從兩年半的低位反彈。市場交投持續淡靜，兩市成交合計縮減至2647億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開4點後靠穩，午後倒跌，最低見2653點，跌15點或0.59%，尾段止跌回升，以全日最高位收市，收報2698點，漲29點或1.11%，成交1140.48億元。

深成指亦反覆走高，以全日最高位收市，收報8414點，升57點或0.68%，中段一度低見8241點，挫115點或1.39%，成交1506.95億元。

滬深300指數報3267點，漲37點或1.17%；創業板指數報1435點，升1點或0.1%。

分析師表示，市場氣氛延續上周低迷態勢，滬指中段一度創下近兩年半新低。所幸以上證50指數為代表的藍籌股奮力護盤，力保大市未破2638點心理支持位，尾市由藍籌股引領，大市出現一波小反彈，北上資金今放量明顯。

各板塊普遍走強，金融、鋼鐵、水泥股漲逾1%；有色金屬、電力、房地產、煤炭股靠穩；石油、化工股偏軟。

《華爾街日報》早前引述中美兩國官員透露，中美元首可能在11月會面，雙方正制定連串談判，尋求在會面前解決中美之間的貿易僵局。

內地傳媒報道，中國證監會今早召集部分券商分析師舉行閉門會議，了解他們對市場的看法。