中國財經

上證指數午後維持升幅，現升13點，深成指則跌2點。

上證指數現報2682點，升13點或0.5%，最高見2691點，升22點或0.85%，成交877.49億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8354點，跌2點或0.03%，低見8241點，挫115點或1.39%，成交1145.95億元。

滬深300指數報3248點，升18點或0.57%；創業板指數報1426點，跌7點或0.53%。

各板塊普遍走軟，化工、石油股挫逾1%；水泥、煤炭、房地產、電力、有色金屬股偏軟；金融股則漲1%；鋼鐵股亦靠穩。