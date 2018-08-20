中國財經

上證指數早段回升，現升19點，深成指升13點。

上證指數現報2687點，升19點或0.71%，最高見2691點，升22點或0.85%，成交417.08億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8370點，升13點或0.16%，高見8413點，升56點或0.68%，成交547.9億元。

滬深300指數報3255點，升25點或0.79%；創業板指數報1428點，跌6點或0.42%。

各板塊個別發展，金融股漲逾1%；水泥、鋼鐵、有色金屬、煤炭、電力、房地產股靠穩；化工、石油股則偏軟。