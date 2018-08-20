中國財經

上證指數高開4點後偏軟。

上證指數開市報2673點，升4點或0.15%；現報2665點，跌3點或0.14%。

深成指開市報8355點，跌2點或0.02%；現報8325點，跌31點或0.37%。

滬深300指數開市報3238點，升8點或0.27%；現報3225點，跌3點或0.12%。

創業板指數開市報1428點，跌6點或0.42%；現報1426點，跌7點或0.54%。

各板塊個別發展，化工、房地產、煤炭、石油股偏軟；金融、有色金屬、鋼鐵、水泥、電力股則靠穩。