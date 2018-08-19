中國財經 即巿股評

內地21世紀經濟報道，兩市破淨股陣營進一步擴容至261隻，佔在交易股票數量的7.64%。破淨股數量已經超過2005年、2008年和2013年等幾個A股歷史重要低點時水平，創歷史新高。破淨是指股票價格跌破了股票的每股淨資產值。

報道指，破淨比例已超過2013年6.3%水平。這261隻破淨股8成以上來自主板，主要集中在房地產(30隻)、公用事業(25隻)、交通運輸(20隻)、汽車(17隻)、銀行(16隻)等領域。其中，不乏五大行、中國鐵建、中國中冶等「高大上」的大藍籌股。