中國財經 即巿股評

海通證券發表研究報告指，上周不僅內地股市再度大幅下跌，創出本輪新低，債市也出現大幅下挫，認為主要是反映滯脹預期。

報告稱，根據經典的美林投資時鐘，在經濟和通脹的不同組合下，資產價格會有不同的表現。上半年股市下跌債市上漲，通常對應經濟下行通脹回落，也就是隱含了經濟衰退的預期。而只有在經濟下行通脹上行期，也就是在經濟滯脹的環境下，才會出現股債齊跌、商品價格上漲。而上周部分商品價格創出年內新高，也從側面印證市場突然從經濟衰退的預期轉向了擔心經濟滯脹風險。

報告指，在7、8兩個月，一個顯著的變化是政府債券發行規模激增，背後是積極財政政策的加碼。在18年上半年，政府債券的月均淨發行只有2660億(人民幣.下同)，而到了7月就激增至8600億，估算8月將達到9000億左右的巨額規模。然而，當政府大規模發債的時候，就相當於中央銀行向商業銀行回籠巨額資金，導致市場流動性收緊。

海通認為，基建擠出效應，只會催生滯脹。政府舉債是為了搞基建投資、穩定經濟增長，但是靠基建投資其實並不能帶來更多的經濟增長。原因在於政府投資存在着巨大的擠出效應。政府本身不創造收入，其收入都是通過稅收或者發債得來，其實是拿走了本應屬於居民和企業的錢。因此相對而言，政府支配的收入越多，居民和企業支配的收入就越少。與此相應，如果政府的投資越多，其實意味居民和企業的支出就越少，政府基建投資其實是擠出了居民消費和企業投資，並不會創造出新的經濟增長。

但是，政府投資可以創造出通脹。比如說在全球大宗商品價格普遍下行的背景下，和中國經濟相關的螺紋鋼、焦炭、PTA等部分商品價格在上周創出年內新高，其實就是基於國內基建投資加碼的預期。所以，由於擠出效應的存在，靠基建投資難以帶來長期的經濟增長，而由於效率較低，搞基建投資會惡化政府和貨幣的信用，帶來滙率貶值壓力和通脹預期。

而正是因為滯脹預期的出現，使得市場非常悲觀，一方面流動性收緊和通脹預期使得債市下跌；而另一方面，利率上升不利於股市估值，而經濟下行預期又不利於股市盈利，使得股市也出現大幅下跌。

海通認為，參考美國及日本的經驗及教訓，中國應該大力減稅，降低居民和企業負擔，增加居民消費和企業研發能力，才能創造真正的增長，故對政府未來需要對大幅加碼基建投資反而認為更加審慎。