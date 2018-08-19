中國財經

吉利(00175)母公司浙江吉利，計劃把汽車技術輸出予馬來西亞寶騰控股，以幫助擴大汽車品牌，包括進軍中國市場。

報道指出，浙江吉利與寶騰簽署框架協議，寶騰能夠使用吉利汽車旗下部門開發的核心技術平台和新能源技術。

浙江吉利去年6月簽署最終協議，從DRB-Hicom Bhd收購49.9%寶騰股份，同時亦買人51%英國跑車製造商蓮花汽車(Lotus Cars)品牌。有報道曾表示，浙江吉利考慮至少投資15億英鎊(約149.6億港元)重振蓮花汽車品牌。