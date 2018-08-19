訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:12 中國財經

吉利母企計劃向寶騰輸出汽車技術

放大圖片

吉利(00175)母公司浙江吉利，計劃把汽車技術輸出予馬來西亞寶騰控股，以幫助擴大汽車品牌，包括進軍中國市場。

報道指出，浙江吉利與寶騰簽署框架協議，寶騰能夠使用吉利汽車旗下部門開發的核心技術平台和新能源技術。

浙江吉利去年6月簽署最終協議，從DRB-Hicom Bhd收購49.9%寶騰股份，同時亦買人51%英國跑車製造商蓮花汽車(Lotus Cars)品牌。有報道曾表示，浙江吉利考慮至少投資15億英鎊(約149.6億港元)重振蓮花汽車品牌。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。