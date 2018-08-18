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國務委員兼外交部長王毅應約與伊朗外長扎里夫通電話。

王毅表示，中方重視中伊關係，願根據形勢發展，繼續推進中伊互利合作。伊朗核問題全面協議是多邊主義重要成果，符合國際社會共同利益，堅持全面協議也符合伊朗根本利益。

同時，他又稱，中方已公開表明，反對在國際關係中採取單邊制裁和「長臂管轄」的錯誤做法。

扎里夫則向中方通報了有關伊朗核問題的最新情況，強調伊方重視中方為維護伊朗核問題全面協議發揮的建設性作用，願同包括中方在內有關各方加強協調，妥善應對當前伊朗核問題面臨的新形勢。