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今日 02:28 中國財經

離岸人民幣兌美元漲逾170點子

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離岸人民幣兌美元(CNH)在周五歐美時段一度升逾170點子。

截至本港凌晨2時13分，CNH升157點子或0.23%，報6.8455元；稍早時高位曾觸及6.8441元，升171點子或0.24%。

本港昨晚11時30分，在岸人民幣兌美元（CNY）收報6.8760元，較周四夜市收盤上漲36點子；與上周五夜市收報6.8470元比較，升幅達290點子。

中國與美國本月底將重啟較低級別的貿易談判，滙商寄望談判能取得成果，有助降低金融市場近期面對的不明朗因素，刺激投資者對人民幣資產的風險胃納上升。

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