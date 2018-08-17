離岸人民幣兌美元(CNH)在周五歐美時段一度升逾170點子。
截至本港凌晨2時13分，CNH升157點子或0.23%，報6.8455元；稍早時高位曾觸及6.8441元，升171點子或0.24%。
本港昨晚11時30分，在岸人民幣兌美元（CNY）收報6.8760元，較周四夜市收盤上漲36點子；與上周五夜市收報6.8470元比較，升幅達290點子。
中國與美國本月底將重啟較低級別的貿易談判，滙商寄望談判能取得成果，有助降低金融市場近期面對的不明朗因素，刺激投資者對人民幣資產的風險胃納上升。
今日 02:28 中國財經
離岸人民幣兌美元(CNH)在周五歐美時段一度升逾170點子。
截至本港凌晨2時13分，CNH升157點子或0.23%，報6.8455元；稍早時高位曾觸及6.8441元，升171點子或0.24%。
本港昨晚11時30分，在岸人民幣兌美元（CNY）收報6.8760元，較周四夜市收盤上漲36點子；與上周五夜市收報6.8470元比較，升幅達290點子。
中國與美國本月底將重啟較低級別的貿易談判，滙商寄望談判能取得成果，有助降低金融市場近期面對的不明朗因素，刺激投資者對人民幣資產的風險胃納上升。
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