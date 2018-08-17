中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)連續兩日走高，收市升145點子，中段一度升穿6.87，高見6.8638。

人民幣兌美元在岸價收報6.8815，較上日下午4時30分收報6.8960，升145點子或0.21%；較晚上11時30分最後成交價6.8900，走強85點子。

離岸價(CNH)更曾突破6.85，高見6.8485，截至香港時間下午5時52分，離岸價報6.8683，在岸價報6.8803。

官方今日開出的中間價終止連跌6日，報6.8894，較上日中間價6.8946，上調52點子或0.08%。

交易員指出，今日中間價疑似部分過濾，向市場傳遞穩定滙率預期的訊號；而昨日人行政策致離岸、在岸價格倒掛，牽引在岸價格走升，開市已明顯高於中間價，但客盤購滙需求持續，限制人民幣反彈空間。

另有交易員認為，近期監管逐漸釋放穩定訊號，投機做淡成本上升，部分緩解了人民幣貶值壓力；新興市場國家貨幣危機間接施壓人民幣，如果後市美元延續強勢，人民幣下行過程中的維穩動力會減弱，但若美元持穩，人民幣跌幅料受限。

國際清算銀行(BIS)公布，7月人民幣實際有效滙率指數降2.75%至122.93，為6個月新低，創2014年3月以來最大單月跌幅。上月修正後為降0.65%。