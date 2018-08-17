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今日 14:07 中國財經

台股止兩連跌 高收7點

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台灣股市高收，加權指數收報10690點，微升7點或0.07%。

台股今早高開18點，其後反覆走高，尾段升幅收窄，最高見10757點，終止連續兩日的跌勢。其中，食品股漲1.62%，泥窯股漲1.17%。

分析師指出，台股今日反覆靠穩，主要是跟隨隔晚美股上揚，其中道指收漲逾1%，單日升幅是4個月來最大，蘋果亦上揚逾1.4%，創收市新高，因中美擬以談判解決貿易爭拗令市場為之一振，加上土耳其金融風險緩和，以及全球最大超市集團沃爾瑪(Walmart)業績理想，推動大市向上。

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