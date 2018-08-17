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國資委表示，下一步擴大員工持股試點範圍時，將優先從「雙百行動」中選擇。

國資委指出，「雙百行動」要以「1+N」政策體系為指導，以前期各個單項試點成果為支撐，全面拓展和應用改革政策和試點經驗，進而形成從「1+N」頂層設計到「十項改革試點」再到「雙百行動」梯次展開、縱深推進、全面落地的國企改革新局面。

談及「員工持股」問題，國資委主任肖亞慶表示，實際上員工持股只是當前國有企業規範實施中長期激勵的路徑和工具之一，目前仍在試點過程中，試點政策要求比較嚴格、試點範圍也比較小。希望各地國資委、各中央企業集團公司指導「雙百行動」全面系統學習現行中長期激勵政策，綜合運用好國有控股上市公司股權激勵、國有科技型企業股權和分紅激勵、國有控股混合所有制企業員工持股等不同的激勵路徑及相關激勵工具，而不是「一窩蜂」去搞「員工持股」。

據悉，目前確定的「雙百行動」中，股權多元化企業佔比13.86%；混合所有制企業佔比40.84%，其中上市公司61間，佔比達15.1%；此外，還有約45.3%的國有獨資企業。

國資委早前下發《關於印發<國企改革「雙百行動」工作方案>的通知》，國務院國有企業改革領導小組決定選取百餘戶中央企業子企業和百餘戶地方國有骨幹企業，在2018年至2020年期間實施國企改革「雙百行動」。