訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:49 中國財經 國際財經 時事脈搏

中國黑客傳曾瞄準美企及政府部門

放大圖片

在中美貿易關係緊張之際，有訪華的美國貿易代表團成員據報成為中國黑客的關注目標。

由美國阿拉斯加州州長Bill Walker率領的企業和經濟發展機構，今年5月對中國進行了一周的訪問。

美國網絡安全公司Recorded Future向路透表示，在上述貿易代表團到訪中國的前後數周，有黑客組織利用中國清華大學的電腦，瞄準美國能源和通訊企業、以及阿拉斯加州政府，伺機進行間諜活動。

清華大學官員否認指控，稱指控毫無根據。

中國是去年阿拉斯加最大的外國交易夥伴，該州對中國出口額超過13.2億美元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。