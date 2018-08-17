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今日 10:55 中國財經

方星海:加快研推國債期權等新產品

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中國證監會副主席方星海表示，將加快研究推出國債期權、30年期國債期貨等新產品。

方星海出席內地兩年期國債期貨上市儀式上指出，下一步將繼續建設好國債期貨市場，為經濟高質量發展服務，包括積極推進商業銀行、保險公司參與國債期貨市場，促進國債期貨的功能更好地發揮。

同時，加快研究推出國債期權，30年期國債期貨等新產品，完善產品體系，並推動國債期貨對境外投資者開放，改善中國債券市場國際化的軟環境。

他又指出，亦需完善國債期貨交易機制，降低交易成本，增加抵押品種類，提高風險管理效率。

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