中國財經

上證指數早段升幅收窄，現升4點，深成指升5點。

上證指數現報2709點，升4點或0.17%，最高見2730點，升25點或0.93%，成交435.31億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8506點，升5點或0.07%，高見8597點，漲97點或1.15%，成交588.42億元。

滬深300指數報3282點，升5點或0.18%；創業板指數報1460點，跌3點或0.21%。

各板塊個別發展，半新股漲逾1%；金融、煤炭、鋼鐵、有色金屬、房地產、電力、化工、水泥股靠穩；石油股偏軟。