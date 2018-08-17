中國財經

中美兩國擬重啟貿易談判，人民幣滙價呈強。人民幣兌美元在岸價(CNY)早段曾升穿6.87，高見6.8638，現時升逾百點子。

人民幣兌美元在岸價最新報6.8814，較上日下午4時30分收報6.8960，升146點子或0.21%；較晚上11時30分最後成交價6.8900，走強86點子。

離岸價(CNH)更曾突破6.85，高見6.8485，最新報6.8686。

官方今日開出的中間價報6.8894，較上日中間價6.8946，上調52點子或0.08%，終止連跌6日。