中國財經

內地股市開市上揚，上證指數高開18點。

上證指數開市報2723點，升18點或0.69%；現報2725點，升20點或0.76%。

深成指開市報8573點，升73點或0.86%；現報8588點，漲88點或1.04%。

滬深300指數開市報3305點，升29點或0.89%；創業板指數開市報1475點，升12點或0.82%。

各板塊幾乎全線走高，半新股漲逾2%；鋼鐵、水泥股漲逾1%；化工、煤炭、金融、石油、有色金屬、房地產、電力股靠穩；僅得塑膠製品、紡織股偏軟。