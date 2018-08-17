國際財經 香港財經 中國財經

中美貿談據報本月22至23日舉行

中國商務部表示，副部長王受文擬8月下旬率團訪美，與美方磋商經貿問題。《華爾街日報》報道，雙方會晤日期為8月22至23日，屬於一次較低級別、試探性的重啟談判。

離岸人幣兌美元飆逾1% 美滙變動不大

中美擬重啟貿易談判，刺激人民幣兌美元離岸價(CNH)美市周四曾高見6.8540元，飆928點子，升幅1.33%；尾段報6.8720元，升1.1%。

美股雙喜臨門 道指收漲396點

中美擬以談判解決貿易爭拗，加上零售商沃爾瑪(Walmart)業績理想，美股道指周四曾勁飆444點，收市仍漲396點或1.58%，單日升幅是四個月來最大，沃爾瑪升9.3%，波音和Caterpillar分別漲4.2%和3.2%；標指上揚0.79%，納指攀高0.42%。

京東次季淨收入增31% 料第三季增逾25%

京東集團第二季持續經營業務淨虧損增至22.13億元(人民幣‧下同)，淨收入按年增31.2%，預期第三季淨收入按年增約25%至30%。

海航與美地產商傳洽售曼哈頓大樓

外電引述知情人士透露，海航集團正與紐約地產公司B&L Management，商討出售曼哈頓第三大道850號大樓資產，大樓估值約4.52億美元。

外圍焦點簡訊

￭ 美國7月新屋動工率升0.9%，遜預期；建築許可揚1.5%，略勝預估。

￭ 美國首次申領失業救濟上周減少2000人至21.2萬，市場預期升至21.5萬。

￭ 美國財長努欽警告土耳其，若不釋放美國牧師布倫森，華府將對土方施加額外制裁。

￭ 紐約12月期金跌1美元或少於0.1%，收報每盎斯1184美元。

￭ 紐約期油升0.7%，每桶收報65.46美元；布蘭特期油升近1%。

￭ 百貨商J.C. Penney上季淨虧損擴至1.01億美元，收入升7.6%，業績遜預期，公司調低今年業績預測，股價曾急挫27%，跌穿2美元水平。

￭ 晶片商英偉達(Nvidia)第二季純利按年升88%，盈利及收入均勝預期，但公司對本季收入的預測較市場估計差。

￭ 半導體設備商應用材料第三季純利按年升26.5%，盈利及收入均勝預期，但公司對本季盈利及收入的預測均較市場估計差。

￭ 德國媒體：中國工商銀行(01398)及中國銀行(03988)有意收購德國銀行Nord/LB股權。

￭ 歐股普遍造好，英法德股升幅介乎0.61%至0.83%，受塌橋事件影響的意大利跌1.83%。

￭ 本港周五早上4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.8617元，較周三紐約尾市漲855點子。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報27300點，較港高200點。

￭ 夜市期指收報27189點，升145點，較昨日恒指收市高水89點。

￭ 重慶鋼鐵(01053)中期轉賺7.62億元人民幣。

￭ 冠捷科技(00903)中期虧損1034.2萬美元，不派中期息。

￭ 長和(00001)入股研發智慧水務監測技術的創科公司nuron。

￭ 本港機電工程服務供應商京王控股擬主板上市。

￭ 獲阿里巴巴投資的內地最大母嬰社區平台寶寶樹，擬在港上市集資10億美元。

￭ 平安好醫生(01833)中期虧損4.44億元人民幣；公司以9.8億元人民幣收購萬家醫療全部股權。