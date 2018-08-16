中國財經

人民幣滙價表現波動，在岸價(CNY)中段一度跌穿6.92，低見6.9220，其後受中美重啟貿易談判的消息推動，收復多個關口，曾升穿6.88，高見6.8776，收市升89點子，終止連跌4日。

人民幣兌美元在岸價收報6.8960，較上日下午4時30分收報6.9049，升89點子或0.13%；較晚上11時30分最後成交價6.9340，走強380點子。

離岸價(CNH)早段更曾逼近6.95，低見6.9491後反彈，最高見6.8699。

不過，人民幣滙價在官方收市後升幅收窄，截至香港時間下午5時53分，離岸價報6.8998，在岸價報6.9010。

官方今日開出的中間價連續第6天下調，報6.8946，較上日中間價6.8856，下調90點子或0.13%。

交易員指出，強勢美元繼續施壓人民幣滙市，購滙仍相對偏多，而中國代表團將於8月下旬赴美國舉行貿易談判的消息支撐新興市場貨幣反彈，再加上人行限制人民幣通過自貿區FTU賬戶外流，收緊離岸流動性，緩和貶值情緒，帶動離岸及在岸市場一波反彈。不過，美元仍無掉頭走跌意向，料持續施壓人民幣及其他新興國家貨幣滙率。

中國商務部表示，應美方邀請，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於8月下旬率團訪美，與美國財政部副部長馬爾帕斯(David Malpass)率領的美方代表團就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商。

另外，路透引述消息人士透露，人行上海總部今日通知，鑑於近期離岸人民幣價格波動較大，即日起，上海自貿區FTU的3個淨流出公式暫不執行，各銀行不得通過同業往來賬戶，向境外存放或拆放人民幣資金，同時不得影響實體經濟真實的跨境資金收付需求。