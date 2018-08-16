中國財經

國家外滙管理局通報了21宗外滙違規典型案件，當中最高罰款842.22萬元(人民幣‧下同)，為滙豐銀行北京分行違規辦理內保外貸案。

其餘案件包括交通銀行廈門觀音山支行違規辦理轉口貿易案、招商銀行廈門嘉禾支行、民生銀行西安分行等違規辦理內保外貸案。

外管局指，今年以來，圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革3項任務，加強外滙市場監管，對各類外滙違法違規行為保持高壓態勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金「脫實向虛」行為，維護健康良性市場秩序。