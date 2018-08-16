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今日 15:29 中國財經

滬指四連跌 險守2700關

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內地股市今早開市挫逾1%，其後受中美將重啟貿易談判的消息推動，收市跌幅收窄。上證指數在金融股護盤下，2700點關口失而復得，連續第4日下滑。市場交投淡靜，兩市成交合計縮減至2708億元(人民幣‧下同)。

上證指數延續昨日挫逾2%的頹勢，今日低開1.17%，失守2700點關口，早段跌幅收窄，其後反覆偏軟，收市報2705點，跌18點或0.66%，最多挫50點或1.86%，低見2672點；最多升9點或0.36%，高見2732點，成交1175.81億元。

深成指則挫近1%，收市報8500點，跌80點或0.94%，最低見8408點，挫173點或2.02%；高見8628點，升47點或0.56%，成交1531.77億元。

滬深300指數報3276點，跌15點或0.46%；創業板指數報1463點，跌14點或0.99%。

分析師表示，受海外股市拖累，大市低開後即跌破本輪調整低位，創下近兩年半新低；此後隨着保險、券商及銀行等大金融板塊護盤拉升，以及外圍跌幅有所縮減，A股亦自中段低位回升，之後基本維持窄幅調整之勢。

各板塊幾乎全線走低，紡織機械股挫逾4%；半新股挫2%；石油、水泥、化工、鋼鐵、有色金屬、煤炭股挫逾1%；電力、房地產股偏軟；僅得金融股靠穩。

中國商務部今早表示，應美方邀請，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於8月下旬率團訪美，與美國財政部副部長馬爾帕斯(David Malpass)率領的美方代表團就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商。

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