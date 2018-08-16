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今日 13:50 中國財經

發改委:國企降槓桿工作取得穩步進展

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發改委新聞發言人趙辰昕表示，今年鋼鐵、煤炭、煤電等行業化解過剩產能工作積極有序推進，首7月，退出煤炭產能8000萬噸左右，完成全年任務1.5億噸的50%以上，國有企業降槓桿工作已經取得穩步進展。

他提到，1-7月，壓減粗鋼產能2470萬噸，完成全年任務3000萬噸的80%以上，去產能推動鋼鐵、煤炭、煤電等行業產能利用率明顯提升，供求關係顯著改善，企業效率持續向好。而7月審核批准固定資產項目17個，總投資776.9億元(人民幣‧下同)。

發改委財金司司長陳洪宛表示，截至目前，國有企業降槓桿工作已經取得穩步進展。根據有關部門統計，到今年6月底，全部國有企業資產負債率64.9%，分別較年初和去年同期下降0.7和0.6個百分點。

截至7月31日，市場化債轉股簽約金額達到1.73萬億元，資金到位3516億元，資金到位率20.29%，涉及資產負債率較高的115家優質企業。

在鋼鐵去產能方面，「十三五」(2016至2020年)期間共計劃壓減1-1.5億噸粗鋼產能，2016年壓減6500萬噸以上粗鋼產能，2017年也壓減5500萬噸以上粗鋼產能，兩年已經達到1.2億噸以上，完成目標任務的80%以上。

發改委產業協調司副司長蔡榮華稱，今年整體鋼鐵去產能任務還是比較重，將堅定不移把化解鋼鐵過剩產能的各項任務落到實處，進一步推動鋼鐵企業轉型升級和結構優化，繼續處置好「殭屍企業」，鼓勵有條件企業實施跨地區、跨所有制兼併重組，提升整合優質產能。

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