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今日 13:36 中國財經

內地7月人幣計FDI升14.9%

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中國商務部外資司副司長朱冰表示，7月實際使用外資金額(FDI)504.2億元 (人民幣‧下同)，按年增長14.9%，升幅較6月擴大14.6個百分點，是今年以來的最大增速。

今年首7月，利用外資的特點主要包括全國新設企業勢頭良好、高技術製造業快速增長、自貿試驗區和西部增速較快、以及主要投資來源地對華投資勢頭良好等四個方面。

在主要投資來源地中，新加坡、日本、南韓、美國、英國實際投入金額，按年分別增長23.5%、30.6%、36.5%、12% 、86.1%。

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